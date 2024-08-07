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Milas'taki yangın ilerliyor, bir mahalle boşaltılacak

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde 7 saat önce başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek ilerliyor. Yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği istikamette bulunan Çakıralan Mahallesi tahliyesi ediliyor.

Milas ilçesi Sekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, yer ekipleri arazözler yardımı ile alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Mahalle sakinlerinin tahliyesi için 250 kişilik araç talep edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.