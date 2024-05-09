Milli boksör Rabia Topuz, antrenman sırasında yılan tarafından ısırıldı

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Malatya'da, antrenman yaptığı sırada yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Rabia Topuz beraberinde milli boksör Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile koşu yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılanın sol bacağında ısırdığı milli sporcu acı içerisinde yere düşerken, antrenör Kerem Akbaş'ın ilk müdahalesinin ardından Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren milli sporcunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA