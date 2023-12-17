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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2023 - 13:09,
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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