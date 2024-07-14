Milli Sporcu Trafikte Eşine Hakaret Eden Şahıslarla Kavga Etti - Son Dakika
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Milli Sporcu Trafikte Eşine Hakaret Eden Şahıslarla Kavga Etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, 'Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu' dedi.

14.07.2024 15:59
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Bolu'nun Mengen ilçesinde milli sporcu Halit Şahin, trafikte eşine hakaret eden 3 şahısla kavga etti. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin Şahin, "Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi.

Olay, Dörtyol Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Aygül Şahin idaresindeki 06 AY 2043 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen 3 erkek, kadın sürücü ile 2 çocuğunun bulunduğu araca yöneldi ve hakaret etti. Panik yaşayan Aygün Şahin olayın ardından eşi Halit Şahin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Halit Şahin ile 3 kişi arasında tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi hastanelik oldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Öte yandan, Şahin'in Timbersport Kütük Kesme Türkiye Milli Takımı sporcusu olduğu öğrenildi.

"Ufak bir sürtüşme meydana geldi"

Yaşananları anlatan Halit Şahin, "Eşim köye geliyordu. Yan yana iki araç kırmızı ışıkta durmuşlar. Beraber yola çıkmışlar. Eşim yolun karşısına geçeceği sırada diğer sürücü aniden otomobilini eşimin önüne getiriyor. Eşim diğer araca vurmuş ve 'Polis çağıralım' diyerek araçtan inmiş. Diğer araçtan inen 3 kişi de eşime yüksek sesle bağırmışlar, sert konuşmuşlar. Eşim de beni aradı. Bende olay yerine gittim. Olayı anlamaya çalışırken bana da üst perdeden konuştular, küfrettiler. Sonrasında bu olay meydana geldi. Ufak bir sürtüşme yaşandı. 3 kişi hastanelik oldu" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milli Sporcu Trafikte Eşine Hakaret Eden Şahıslarla Kavga Etti - Son Dakika

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