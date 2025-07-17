Milyonluk vurgunda 4 kişi tutuklandı

Gaziantep'te bir markete ait 3 milyon TL'nin silah zoruyla gasp edilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinde yaşandı. Kalyon Kavşağı'nda plakasız motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, markete ait paranın taşınması esnasında silah tehdidiyle parayı alarak hızla kaçtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 kilometredeki 150 kamera incelendi

Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 kilometre mesafedeki 150 güvenlik kamerasını inceleyerek gasp olayına karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden İ.Ç., G.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. ise düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Patronun çalışanı iş birlikçi çıktı

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir detay ise gasp olayında içeriden yardım sağlandığı yönünde oldu. Şüphelilerin, market çalışanı İ.Ç. ile iş birliği yaptığı ve paranın taşınma zamanına dair bilgileri bu yolla edindiği tespit edildi. İçeriden bilgi sızdırdığı belirlenen şoförün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Toplam 6 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ç., G.Ç., M.Ç. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.K. adli kontrol şartıyla, Y.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP