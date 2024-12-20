Mimar Toydemir\'in Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında

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Ünlü mimar Turgut Toydemir'in vurulduktan sonra kaza yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz'da polis memuru tarafından trafikte seyir halindeyken aracında vurularak hayatını kaybeden mimar Turgut Toydemir'in vurulduktan sonra aracıyla ilerlediği anlar ve kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, Toydemir'in vurulduktan sonra aracının refüje çıktığı ve kaza yaptığı görülüyor. - İSTANBUL