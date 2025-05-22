İngiltere'nin Dorset eyaletine bağlı Weymouth kentinde bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülkede deprem etkisi yarattı.
Görüntülerde mini elbiseli genç bir kadının kasıtlı olarak alt raflara doğru eğilip vücudunu gösterdiği ve mağaza çalışanlarının dikkatini dağıtarak 52 bin TL'lik mücevher hırsızlığı yaptığı fark edildi.
62 yaşındaki kuyumcu yaşanan hırsızlık olayına ilişkin "Bu kadın mağazaya çok kısa yeşil mini bir elbise ile geldi. Her seferinde alt raflardaki bir şeye bakmak için eğildiğinde elbisesi yukarı doğru sıyrıldı.
Ona bakarken görülmek istemiyordum çünkü sapık olarak adlandırılacak olan ben olurdum. Artık her eğildiğinde çantasını raflardan aldığı eşyalarla doldurduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Yaşanan hırsızlık olayının ardından genç kadını yakalayabilmek adına şehrin her yanına bildiri astıklarını belirten kuyumcu, polisin de bu olayı araştırdığını söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı - Son Dakika
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