Minibüs Kazası Son Anda Önlenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minibüs Kazası Son Anda Önlenildi

Minibüs Kazası Son Anda Önlenildi
27.02.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de el freninin boşalması sonucu hareket eden minibüs, iş yeri sahibinin dikkatiyle durduruldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket eden minibüs, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde muhtemel bir kazaya sebep olmadan durduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Adliye civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki minibüsten yük indirildiği sırada el freninin boşalması sonucu araç bir anda hareket etti. Kontrolden çıkan minibüs ana yola doğru hızla ilerlemeye başladı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu, araca müdahale ederek minibüsü son anda durdurdu. Muhtemel bir facianın önüne geçilirken, yaşanan panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür aracı durduk diyen iş yeri sahibi Göksel Açıkoğlu,"Burada araç park halindeydi dayı ürün indiriyordu. Araç birden hareket etmeye başladı. Ben bağırdım ama durmadı. Dayı koştu, düştü. Ben de aynı anda koştum. Karşı taraftaki komşumuz da koşarak geldi. İkimiz aynı anda araca bindik. Birimiz el frenini çektik, birimiz frene bastık. Aynı anda durdurmuş olduk. Aşağı taraf anayoldu. Anayola çıkmadan durdurmuş olduk, çok şükür" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaniye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs Kazası Son Anda Önlenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:34:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Minibüs Kazası Son Anda Önlenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.