İstanbul Maltepe'de yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan minibüs şoförü tahliye edildi.

Maltepe'de 26 Mart'ta Mustafa Yıldırım (30) kontrolündeki minibüs, yaya geçidinden geçmekte olan Neşe Kasımoğlu'na (65) çarpmıştı. Ağır yaralanan Kasımoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Mustafa Yıldırım, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yıldırım'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, hayatını kaybeden Neşe Kasımoğlu'nun çocukları ve taraf avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu da dosyaya sunuldu. Raporda Mustafa Yıldırım'ın kusurlu olduğu belirtildi.

"Ben geceleri uyuyamıyorum"

Mütalaa sonrası savunma yapan sanık Mustafa Yıldırım, "Ben gece uyuyamıyorum. Kaza anı gece gözümün önüne geliyor. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Cezalandırılmasını talep ediyorum"

Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu ise, "Ben annemi morgda teşhis ettim. Ben de geceleri uyuyamıyorum. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Mustafa Yıldırım'ın tahliye edilerek, 91 bin TL adli para cezası uygulanmasına karar verdi. - İSTANBUL