Minibüs Tıra Çarptı, 3 Yaralı

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Minibüs, park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada park halindeki tıra yandan çarpan minibüsteki ikizler ile yolcu yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Emre A.yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 10 AKL 489 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Emre A. ve yanındaki ikizi Muhammed A.ile yolcu Sedat Ö.yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü ve 2 yolcuyu kurtardı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.