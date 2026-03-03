Minibüs Yangınla Küller Arasında Kaldı - Son Dakika
Minibüs Yangınla Küller Arasında Kaldı

Minibüs Yangınla Küller Arasında Kaldı
03.03.2026 05:37
Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki minibüs yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Terme ilçesinde park halindeki bir minibüs çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö.'ye ait 55 KR 368 plakalı minibüs, Fenk Mahallesi Lise Caddesi üzerinde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs Yangınla Küller Arasında Kaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Minibüs Yangınla Küller Arasında Kaldı - Son Dakika
