Minibüsle Kafa Kafaya Çarpışan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Minibüsle Kafa Kafaya Çarpışan Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Kürşat Çakal hayatını kaybetti. Çarpışma sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06.05.2025 17:31
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Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Minibüsle kafa kafaya çarpışan sürücü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan zabıta müdürlüğü

Çerkezköy'de dün gece meydana gelen trafik kazasında Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Kürşat Çakal hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı

Kürşat Çakal idaresindeki 34 TZ 2381 plakalı otomobil ile Çorlu'dan Saray'a giden içinde 6 kişinin bulunduğu R.Y. yönetimindeki 59 M 8606 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan ve ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kürşat Çakal doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli olan Kürşat Çakal'ın vefatı, ailesi, yakınları, mesai arkadaşlar ile zabıta teşkilatını üzüntüye boğdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüsle Kafa Kafaya Çarpışan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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