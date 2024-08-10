Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpıştıktan sonra apartman bahçe duvarına çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde bir araya gelen mahalle sakinleri sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi.
Kaza, Muhittin Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ile Süleymapaşa Caddesi'nin birleştiği dörtyol ağzında meydana geldi. Yavuz Selim Caddesi'nde seyreden S.S. idaresindeki otomobil ile Süleymanpaşa Caddesi'nde seyreden E.Ç. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı.
Kaza sonrası savrulan panelvan minibüs bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası başından yaralanan minibüs sürücü E.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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