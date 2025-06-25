Minibüste Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehir içi minibüsün motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gece saatlerinde, 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde park halindeki bir şehir içi minibüsüne sıkışan kedinin kurtarılması için ihbarda bulunuldu. Kedi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kedi, sağlıklı bir şekilde bırakıldı. - MARDİN