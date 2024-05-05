Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olan bu kişiler, Edanur'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

05.05.2024 09:59  Güncelleme: 10:05
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Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı 3 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

Minik Edanur\'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minik Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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