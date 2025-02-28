Minik Nazlı için Arama Çalışmaları Süreklilik Gösteriyor - Son Dakika
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Minik Nazlı için Arama Çalışmaları Süreklilik Gösteriyor

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen için arama ekipleri seferber oldu. Güvenlik kameralarındaki son görüntülerinin ardından ekipler, dere ve çevresinde yoğun arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

28.02.2025 20:17
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Evinin önünde oynarken kaybolan minik Nazlı için ekipler seferber oldu

Minik Nazlı'nın en son tren rayında görüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Dere kenarında bulunan terlikler nedeniyle arama çalışmaları derede yoğunlaştı

DENİZLİ - Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için ekipler alarma geçti. Minik Nazlı'nın son görüntülerinde ise demir yolu üzerinde koştuğu görülürken, ekiplerin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Honaz Kocabaş Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen kayboldu. İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleri ışığında ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Minik Nazlı'nın son görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minik Nazlı tren rayları üzerinde koşarak gittiği görüldü. Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından minik Nazlı'nın kameraların açısından çıktığı görüldü.

Ekipler aramaları dereye yoğunlaştırdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Ayrıca jandarma asayiş, komando ile AFAD ve AKUT ekipleri de bölgede minik Nazlı'yı aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerine ait arama köpeğinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minik Nazlı için Arama Çalışmaları Süreklilik Gösteriyor - Son Dakika

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