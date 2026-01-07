ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü - Son Dakika
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

07.01.2026 23:45  Güncelleme: 23:52
ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE ajanlarının aracından inemeyen bir kadını vurması sonucu kadın yaşamını yitirdi. Olay, iç güvenlik bakanı ve belediye başkanı arasındaki tartışmalara yol açarken, FBI soruşturma başlattı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar, aracından inmesi yönündeki emre uymayarak aracıyla hareket eden kadını vurarak öldürdü.

ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü. Ajanın aracından in emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu. Ajanın, vurduğu kadın hayatını kaybetti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

"Halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı"

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

"Bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne yol açan bir olaydı"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi.

Frey, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE'ye Minneapolis'ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE'nin Minneapolis'te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" dedi.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

"Bu propaganda makinesine inanmayın"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

FBI soruşturma başlattı

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek, ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
