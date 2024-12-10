Miras Kavgası: 2 Kardeşi Vuran Enişte Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Miras Kavgası: 2 Kardeşi Vuran Enişte Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da miras yüzünden 2 kardeşi vurarak yaralayan enişte, evinde cephanelik bulunduğu için adliyeye sevk edildi.

10.12.2024 22:35
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Samsun'da 2 kardeşi miras yüzünden tabancayla vurduktan sonra evinde cephanelik ele geçen enişte adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da 2 kardeşi 'miras' meselesi yüzünden tabancayla vurarak yaraladıktan sonra evinde ve evinin çatı katında cephanelik gibi silah ele geçen enişte, adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç. adlı kardeşler, bir süre önce diğer 3 kardeşleri ile Samsun'a izne geldi. Dün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu İ. ile karşılaştılar. Aralarında 'miras' meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ. arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ., gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan kardeşler, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası her iki tarafın yakınları arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis, biber gazı ile müdahale ederek ayırdı. Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar, takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Evinde cephanelik ele geçti

Öte yandan, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muşta elde edildi. Mutlu İ. hakkında 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da yasal işlem başlatıldı.

Adliyeye çıkarıldı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan Mutlu İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Miras Kavgası: 2 Kardeşi Vuran Enişte Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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