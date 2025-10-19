Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

19.10.2025 10:45
Burdur'un Yeşilova ilçesinde mısır patozu yapan Cemil Öz, makineye sıkışarak yaşamını yitirdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde mısır patozu yapan yaşlı adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, dün Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait tarlada mısır patozu yapan Cemil Öz, patoz makinesinin şaftına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Öz'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

