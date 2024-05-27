Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti

Mısır Silahlı Kuvvetleri, İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

27.05.2024 17:50
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Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail ve Mısır askerleri arasında çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail ve Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmaya ilişkin Mısır Silahlı Kuvvetleri, açıklama yaptı. Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiğini doğrulanarak, "Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah sınır şeridinde meydana gelen ve bir güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından soruşturma yürütmektedir" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Mısır, Refah, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Silahlı Kuvvetleri, Refah Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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