Mısır-Sudan sınırında altın madenine hava saldırısı: 72 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır-Sudan sınırında altın madenine hava saldırısı: 72 ölü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır-Sudan sınırında altın madenine hava saldırısı: 72 ölü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde bulunan bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili Mısır makamlarından da bir açıklama yapılmadı.

Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

TÜM OKLAR MISIR’A ÇEVRİLDİ

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada da saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ancak henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

İKİ TARAF İÇİN DE BAŞLICA GELİR KAYNAĞI

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor. Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların 

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıUluslararasıGüvenlik3. SayfaEkonomiGüncelSudanMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
MHP konvoyunda kaza Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti MHP konvoyunda kaza! Milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
22:31
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
Serdal Adalı isyan etti: Tokat ve yumruk yedik
22:03
Canlı yayında patladı Selçuk İnan’dan maçın hakemine sert eleştiri
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri
21:51
“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti’ye geçecek“ iddiası
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye geçecek" iddiası
21:43
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
21:05
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husilere kınama
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 00:53:51. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır-Sudan sınırında altın madenine hava saldırısı: 72 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei