MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip\'i yakaladı

MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı. El-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.
Kaynak: İHA
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