MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı - Son Dakika
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MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı

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MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip\'i yakaladı
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MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı. El-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıGüvenlik3. SayfaSuriyeTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: MİT, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip'i yakaladı - Son Dakika
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