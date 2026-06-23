MİT Dolandırıcıları Sivas'ta Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT Dolandırıcıları Sivas'ta Yakalandı

MİT Dolandırıcıları Sivas\'ta Yakalandı
23.06.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta yaşlı kadını dolandıran 2 şahıs, Sivas Havalimanı'nda yakalandı, çalınan eşyalar bulundu.

Tokat'ta kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Sivas havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden 66 yaşındaki Güler E.'yi cep telefonuyla arayan şahıslar, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttı. Şüpheliler, yaşlı kadına adının bir suç olayına karıştığını söyleyerek evindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'dan karayolu ile Tokat'a gelen şüpheliler Güler E.'nin ikametinden; 1 tam, 5 yarım ve 12 çeyrek altın ile 60 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile güzergah analizlerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ö.A. (21) ve E.K. (24) olduğu tespit edildi. Şahısların karayoluyla Tokat'a geldikleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikten sonra yine karayoluyla Sivas'a geçtikleri ve buradan havayoluyla İstanbul'a gitmeye hazırlandıkları belirlendi. Ekiplerin titiz takibi sonucu şüpheliler, Sivas Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda yaşlı kadından alınan para ve ziynet eşyalarının tamamı ele geçirilirken, ayrıca 2 sahte 50 Amerikan doları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Sivas, Tokat, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT Dolandırıcıları Sivas'ta Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:50:31. #7.13#
SON DAKİKA: MİT Dolandırıcıları Sivas'ta Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.