MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sözde sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. - ANKARA
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Maltepe'de bir gencin arkadaşıyla kavga ettiği anların sosyal medyada paylaşılan videosunda görülen silahın çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videonun gerçekliğini araştırmak için çalışma başlattı ve şüphelinin silahı gerçek değil, oyuncak olduğu ortaya çıktı. Mağdurun ailesi ise şikayetçi olmadı ve konuyla ilgili adli makamlara evrak gönderildi.
Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki üretip piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde yapılan aramada binlerce litre sahte içki ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi. MİT, yerel ajanları aracılığıyla örgütün üst kademelerini hedef almaya devam ediyor. Operasyon sonucunda Silgir'in konumu tespit edilerek düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Hindistanlı milyarder Anant Ambani'nin 1 milyon dolarlık lüks saatine hayran kaldı. Ambani ailesinin evinde gerçekleşen ön-düğün partisinde saat incelemesi yapan çift, saatin harika olduğunu belirtti. Zuckerberg ve eşi, Mukesh Ambani'nin oğlu için düzenlenen üç günlük kutlamalara seçkin konuklar arasında yer aldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında çıkan silahlı kavgada, O.T. ve L.T. arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan L.T. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından O.T'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Orman İşletme Şefliği'ne ait lojmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, kullanılamaz duruma gelen dairelerde yaşayan aileler belediye oteline yerleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucu taciri N.Ç. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Beylikdüzü'nde bir silahlı şahıs, gece saatlerinde bir işyerini kurşunladı. Olay sonrası şahıs, polis ekipleri tarafından yaşadığı evde yakalanırken kurşunlama anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Maltepe'de iki liseli genç arasında çıkan kavga sonrasında birinin silah çektiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak yapılan incelemede, videonun 2020 yılında kurgu olarak çekildiği ve kullanılan silahın çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğu ortaya çıktı. Yaşı küçük olan mağdurun babası ise şikayetçi olmadı.
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde kırmızı ışıkta yan yana gelen iki otomobil, önce yarıştı ve ardından makas attı. Bu tehlikeli hareketler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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