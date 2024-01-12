MİT, PKK/KCK\'nın sözde sorumlularından Serhat Bal\'ı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Fırat" kod adlı Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Bal, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti. Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edilirken, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalanandı.

PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katılan terörist Serhat Bal, Suriye ve Irak'ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Bal, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu. - ANKARA