MİT, PKK/KCK-PYD/YPG\'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu İpek Demir\'i Suriye\'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Suriye'nin Ayn El Arap kentinde yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari'de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017 yılında örgüt tarafından Suriye'ye gönderildi. Demir, son olarak örgütün sivil savunma güçleri yapılanmasında sözde Fırat bölgesi sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. - ANKARA
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ise tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde yapılan seçimler, yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkması üzerine iptal edildi. İlçe Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Kate Middleton'un annesi Carole Middleton'un, kızını ailenin maddi sıkıntılarından korumak için elinden geleni yaptığı bildiriliyor. The Times, Carole ve kocası Michael Middleton'un 300.000 dolardan fazla borcu var. Mali sıkıntı, Galler Prensesi'nin şu anda bir dizi önleyici kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından ortaya çıktı.
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