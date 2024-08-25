MİT, PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK\'nın sözde kurumlar genel sorumlusu \'Tekin Guyi\' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ı etkisiz hale getirdi.

25.08.2024 12:49
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar'ı Suriye'in Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki kolu YPG bünyesinde yer alan sözde maliye birimi, lojistik birimi, enternasyonaller taburu, kurye birimi, sanayi birimi, hapishaneler ve tünel inşaatı gibi tüm kurumların bağlı olduğu Abdülhamit Kapar, PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli sözde sorumlularındandı.

Türk askerinin kanı yerde kalmadı

Terör arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer alan Abdülhamit Kapar, Şırnak Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na yönelik 15 Mayıs 1992'de gerçekleştirilen ve 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı eylemi organize etmesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesindeydi.

32 yıldır örgüt içerisinde bulunan terörist Kapar, 2021 yılında MİT'in Derik'te gerçekleştirdiği operasyondan sağ kurtulması üzerine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak, başarılı olamadı.

MİT ajanlarının uzun süredir takibi altında olan Kapar'ın Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine terörist Kapar'a yönelik düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.

Terörist 'Tekin Guyi' kod adlı Abdülhamit Kapar'ın geçmişi

Tekin Guyi kod adlı terörist Abdülhamit Kapar, 1992 yılında PKK/KCK'ya katıldı. 1992'den 2011 yılına kadar Irak'ta Mahmur Kampı'nda, Haftanin alanında ve Hakurk bölgesinde faaliyet yürüttü. 2011 yılından itibaren örgütün sözde askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'ten itibaren Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu. 2016 yılında ise Haftanin alanında PKK/KCK sözde gümrük ve asayiş sorumlusu olarak faaliyet yürütüp akabinde örgüt tarafından Haftanin sözde eyalet sorumlusu yapıldı.

2017'de Sincar'da PKK/YBŞ genel sorumlusu yardımcısı olarak faaliyet yürüten Kapar, 2018 yılında Suriye'ye geçerek PKK/YPG sözde Derik eyaleti kurye sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son olarak 2021 yılından itibaren PKK/YPG sözde kurumlar genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusu 'Tekin Guyi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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