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MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde yer alıyor ve akrabaları da örgüt içinde faaliyet yürütüyor. Etkisiz hale getirilmesiyle bölge halkının üzerindeki örgüt baskısının azalması bekleniyor.

MİT, PKK/YPG\'nin sözde asayiş sorumlusunu etkisiz hale getirdi
28.12.2023 - 11:18,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG'li terörist Eymen Coli, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeni ile MİT'in hedef listesindeydi. MİT, saha ajanlarından intikal eden istihbarat neticesinde Eymen Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Coli'ye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Alınan anlık istihbaratla Eymen Coli'nin hareketleri adım adım takip edilmeye başlandı. Uygun şartların oluşması akabinde düzenlenen başarılı operasyonla Eymen Coli etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli olan Eymen Coli, 2013 yılında Suriye'de örgüte katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetleri içerisinde yer alan Coli'nin akrabalarının da büyük bir bölümünün örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bölgede örgüte karşı olan şahıs ve ailelere acımasız tutumuyla tanınan Eymen Coli, Barış Pınarı Harekatı sürecinde ise güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalara katıldı.

Güvenlik kaynakları, Kamışlı sözde asayiş sorumlusu olarak faaliyet gösteren Eymen Coli'nin etkisiz hale getirilmesiyle bölge halkının üzerindeki örgüt baskısının azalacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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