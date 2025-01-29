MİT, PKK/YPG yöneticisi Ömer\'i etkisiz hale getirdi

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MİT, hedef listesinde yer alan PKK/ YPG sözde maliye yapılanması yöneticilerinden Şiraz Ömer'in yerini tespit etti. Saha ajanlarınca adım adım takip edilen Terörist Ömer, operasyon için en uygun zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava sekretaryasında yer aldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE MALİYE YAPILANMASI İÇERİSİNDE YÖNETİCİ OLARAK YER ALDI

Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından tekrar Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün sözde maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak yer aldı.