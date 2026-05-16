MİT'ten Casusluk Şebekesine Darbe
MİT'ten Casusluk Şebekesine Darbe

16.05.2026 14:40
MİT, Türkiye’ye karşı casusluk yapan 7 kişiyi tutuklayarak uluslararası bir ağı çökertti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen uluslararası bir casusluk ağını çökertti. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şebeke lideri B.E.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda iki farklı yabancı istihbarat servisine çalışan ajanlık ağında yer alan 9 kişi tespit edildi. MİT'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekipleriyle koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Şebekede yer aldığı belirlenen 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktardığı anlaşıldı.

Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT'in dikkatini çekerken kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

B.E.ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti. MİT'in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

'MİT'ten büyük zafer'

Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

