MİT, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla KIZILKAYA'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi
ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla KIZILKAYA'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT'ten PKK/PAJK'a Darbe - Son Dakika
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