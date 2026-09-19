MİT ve Emniyet İsrail bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda 201 kişiyi gözaltına aldı

MİT ve Emniyet İsrail bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda 201 kişiyi gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, İsrail bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda 201 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 248 şahıs hakkında çalışma yürütüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında, 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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