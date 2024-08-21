MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK\'nın Finlandiya sorumlusunu yakaladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Finlandiya sorumlusu "Naze Ad" kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran Urumiye kökenli "Naze Ad" kod adlı Mehnaz Omarı İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi. İranlı terörist Omarı, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Omarı, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Örgütün Finlandiya yapılanması ile ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT'in takibinde olan Mehnaz Omarı'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı. - ANKARA