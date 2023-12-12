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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden çıkış yaptı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden çıkış yaptı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakeme yapılan saldırının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastaneden taraftarların tezahüratlarıyla çıkış yaptı. Başkan Koca, polis gözetiminde tekrar hastaneye dönerek ifadesinin alınacağı belirtildi.

12.12.2023 - 00:56,
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MKE Ankaragücü Başkanı Koca hastaneden tezahüratlarla çıktı

ANKARA - MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırının ardından, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sağlık sorunları nedeni ile gittiği hastaneden bir grup taraftarın tezahüratlarıyla çıkış yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e bir grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, maçın ardından Ankara'da özel bir hastaneye sağlık sorunları sebebiyle sevk edildi. Başkan Koca'nın bir grup taraftarın tezahüratları ile hastaneden çıkışı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Koca taburcu olduğu hastaneye polis gözetiminde tekrar döndüğü ve hastaneden gerçekleşecek işlemlerin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden çıkış yaptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden çıkış yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden çıkış yaptı - Son Dakika
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