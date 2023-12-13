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MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı

MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca ve diğer iki şüphelinin hakimlik ifadeleri açıklandı. Şüpheliler, hakem Halil Umut Meler'e saldırdıklarını itiraf etti ve pişman olduklarını belirtti.

MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı
13.12.2023 - 17:08,
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MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı girişiminde yer alan diğer iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

"Hakeme tekme salladım"

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler'e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyleyerek, "Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım" ifadelerine yer verdi.

"Olmaması gereken bir şeydi"

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda, "Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Olayın geçmişi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Rizespor, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü eski Başkanı ve diğer şüphelilerin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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