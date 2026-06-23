Montreal'de Silahlı Saldırı: 1 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Montreal'de Silahlı Saldırı: 1 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Montreal\'de Silahlı Saldırı: 1 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti
23.06.2026 04:59
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Montreal'de düzenlenen saldırıda 1 polis ve 1 sivil öldü, 1 polis yaralandı. Saldırgan vuruldu.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, öğlen saatlerinde Cöte-des-Neiges semtinde etrafa ateş açtı. Olay sırasında 1 polis ve 1 sivil hayatını kaybederken, 1 polis ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Montreal Polis Şefi Fady Dagher, 24 yıl aradan sonra ilk kez kentte görev başındaki bir polis memurunun öldürüldüğünü belirterek yaşananları "kabus" olarak niteledi.

Quebec Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Ian Lafrenire ise "Şu an için saldırganın amacının ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Carney taziye mesajı yayınladı

Kanada Başbakanı Mark Carney saldırı haberi karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, "Kurbanlar, sevdikleri, ilk müdahale ekipleri ve tüm Cöte-des-Neiges halkının yanındayız. Kahramanca adanmışlıklarıyla topluluklarımızı koruyan cesur polislerimize minnettarım" mesajını yayınladı. Quebec Başbakanı Christine Fréchette de saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarına taziyelerini ileterek "Bu tür eylemlerin burada yeri yoktur" dedi. Kanada basınında yer alan haberlerde yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın daha önce kadın düşmanlığı içeren ve vatandaşları polislere saldırmaya teşvik eden bir manifesto yayınladığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - MONTREAL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Montreal'de Silahlı Saldırı: 1 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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