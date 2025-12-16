Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
3-sayfa

Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü
16.12.2025 13:49  Güncelleme: 18:01
Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü
Rusya'nın Moskova bölgesinde bir okulda 15 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, olay anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir okulda 15 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 10 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, güvenlik görevlisi ise yaralandı.

BIÇAKLA OKULDA DEHŞET SAÇTI

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesindeki Gorki-2 yerleşiminde bulunan bir okulda korkunç anlar yaşandı. 15 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi, önce kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkıp bıçakladı, daha sonra 10 yaşında bir öğrenciye bıçakla saldırdı. Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Ksenia Mishonova yaptığı açıklamada, bıçaklanan 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiğini, güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın gözaltına alındığını, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu. Rus medyasındaki haberlerde, maske ve kask takan saldırganın tişörtünde "No Lives Matter (Hiçbir hayat önemli değil)" yazdığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde ise dün 9'uncu sınıf öğrencisi, kötü not nedeniyle çıkan tartışma sonrasında 29 yaşındaki öğretmeni bıçaklayarak yaralamıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Moskova, 3-sayfa, Suç

Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü

Rusya'da 15 yaşındaki öğrenci, 10 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü
