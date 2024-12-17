Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü - Son Dakika
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Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü

Ukrayna, Moskova'da Korgeneral Kirillov'un suikastını üstlendi. Görüntüler ortaya çıktı.

17.12.2024 16:37
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın görüntüsü ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya'yı sarsan suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktıktan sonra şiddetli patlama meydana geldiği, ortalığı yoğun duman kapladığı görüldü. Patlamanın şiddetiyle aracın camların da kırıldığı kameraya yansıdı.

Ukrayna saldırıyı üstlendi

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı. Kaynak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullandı.

Kimyasal silahla suçlanmıştı

Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından dün Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı.

Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü - Son Dakika

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