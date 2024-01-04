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Mossad'a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Mossad'a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesiyle MİT tarafından çökertilen casuslar, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Mossad'ın Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında gözaltında tutuluyor. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

04.01.2024 - 09:21,
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Mossad'a çalışan ajanlar sağlık kontrolünden ardından emniyete getirildi

İSTANBUL - İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT unsurları tarafından çökertilen casus ve dün sorguları başlayan 34 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerine bugün de devam edilecek.

Edinilen bilgiye göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan casus ağın yön Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstabul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılmış, ajan ağında yer alan 46 şüphelinin 34'ü İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen zincirleme operasyonda yakalanmıştı.

Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk çerçevesinde olabileceği değerlendirilerek çökertilen casusluk şüphelilerinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri dün akşam saatlerinde başlandı. İfade işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolü için bu sabah erken saatlerde hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete götürüldü. Aralarında kadın şüphelilerin de olduğu 34 kişinin ifadelerine bugün de devam edilecek.

Mossad\'a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İstanbul, İsrail, Mossad, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mossad'a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mossad'a çalışan ajanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü - Son Dakika
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