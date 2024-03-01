Motokurye ve sürücü, açık kasa ve kapanmayan kapakla seyreden araçları fark ederek faciayı önledi - Son Dakika
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Motokurye ve sürücü, açık kasa ve kapanmayan kapakla seyreden araçları fark ederek faciayı önledi

Motokurye ve sürücü, açık kasa ve kapanmayan kapakla seyreden araçları fark ederek faciayı önledi

Esenler'de bir motokurye, kamyonetin kasası açık şekilde seyreden sürücüyü uyararak muhtemel bir faciayı önledi. Sultangazi'de ise başka bir sürücü hafif ticari aracın bagajına doldurduğu tahtalar nedeniyle kapanmayan kapakla ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

01.03.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Esenler'de bir motokurye, kamyonetin kasası açık şekilde seyreden sürücüyü uyararak muhtemel bir faciayı önledi. Sultangazi'de ise başka bir sürücü hafif ticari aracın bagajına doldurduğu tahtalar nedeniyle kapanmayan kapakla ilerledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenler İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir sürücü kamyonetin kasasını kilitlemeyi unutunca kapak açıldı. Kamyonet bu şekilde seyir halindeyken aniden açılan kapak şans eseri kimseye zarar vermezken, bu durumu fark eden bir motokurye kornaya basarak sürücüyü durdurup, uyardı. Olay anı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de ise bir panelvan minibüs sürücüsü aracına doldurduğu tahtalar nedeniyle bagaj kapısı kapanmayınca bu şekilde kilometrelerce yoluculuk yaptı. Malkoçoğlu Mahallesi'nden Habibler istikametine doğru giden sürücü, hiçbir önlem almadan ilerlerken, o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Esenler, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokurye ve sürücü, açık kasa ve kapanmayan kapakla seyreden araçları fark ederek faciayı önledi - Son Dakika

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