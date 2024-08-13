Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı - Son Dakika
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Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13.08.2024 10:08
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Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen hafif ticari araca çarparak metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah 07.45 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 77 ACA 531 plakalı motosikleti ile Orhangazi'den Göl İstikametine doğru gitmekte olan Oğuzhan Soylu idaresindeki motosiklet, göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu idaresindeki 16 ARS 964 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Metrelerce sürüklendi

Kazada motosiklet yol kenarına savrulurken motosiklet sürücüsü Oğuzhan Soylu metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı haldeki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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