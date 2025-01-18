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Motorculara Otoyolda Yarış Ceza

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Hatay'da otoyolu kapatıp yarış yapan 24 motora toplam 523 bin TL ceza kesildi.

18.01.2025 12:01
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Otoyolu kapatarak yarış yapan motorculara 523 bin TL ceza

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde otoyolu kapatarak yarış yapan 24 şahsa toplamda 523 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.

Payas ilçesinde 12 Ocak tarihinde O-53 otoyolunda trafiği kapatan motosiklet sürücüleri, yolu kapatarak yarış yaptılar. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma komutanlığı ekipleri şahısların; motosiklet yarışı gerçekleştikleri ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının hareket etmesini engelleme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarını işlediklerini tespit etti. Ekiplerin istihbari çalışmalar sonucunda, 24 şüpheli şahıs kimlikleri ve adresleri tespit edilerek yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından; 24 şahsa 125.584 TL, 18 Araca 398 bin 080 TL olmak üzere toplamda 523 bin 664 TL trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan 7 motosiklet trafikten men edilirken 24 Şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Motorculara Otoyolda Yarış Ceza
Kaynak: İHA

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