Motosiklet Arkasında Patenle Yolculuk Tehlikesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde 3 patenli genç, hareket halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoğun araç trafiğinin olduğu yolda gençlerin bu sorumsuz davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. - BURSA