Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon

Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon
08.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya merkezli 19 ilde, motor hacmi artıran şebekeye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Sakarya merkezli 19 ilde, düşük silindir hacimli motosikletlerin motor kapasitelerini kitlerle yükselterek devleti on milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 cc silindir hacmine sahip motosikletlerin satış süreçlerine yönelik yapılan incelemelerde, bu motosikletlerin kağıt üzerinde 50 cc olarak faturalandırılmasına rağmen, bayiler tarafından takılan özel aparat ve kitlerle silindir hacimlerinin 80, 110, 125 ve 135 cc seviyelerine yükseltildiği belirlendi. Usulsüz yöntemle motor hacmi yükseltilen araçların; Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik sigortası ve araç muayene zorunluluklarından kaçırıldığı, ayrıca sürücü belgesi ihtiyacının da bu yolla ortadan kaldırılarak kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 158/e maddesi uyarınca "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan tahkikat kapsamında, Sakarya'da faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde 628 adet motosikletin satışında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

19 ilde eş zamanlı baskın

Ekipler, 3 Mart tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere; Osmaniye, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu, Bitlis, Ankara, Bilecik, Zonguldak, Yalova, Ordu, İzmir, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Amasya, Aksaray ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 3 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3. Sayfa, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:06:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.