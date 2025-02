Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

3.Sayfa

Biri gözcülük yaptı, diğeri motoru çaldı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da 2 şahsın park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslardan birinin motoru çalarken, diğer şahsın gözcülük yapması dikkat çekti.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan 5 motosikletten birini gözüne kestiren 2 hırsız, motoru çalarak kayıplara karıştı. Şahısların iş yerinin önündeki motoru çaldığı anlar an be an kameraya yansıdı. Görüntülerde bir şahsın gözcülük yaptığı, diğer şahsın motoru çalarak harekete geçtiği görüldü. Amcasına ait motosikletin çalındığını fark eden Mehmet Arslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hırsızların işyerinin etrafında dolaştıktan sonra amcasına ait motosikleti çaldığını ifade eden Mehmet Arslan, "Ben burada çalışıyordum ve iş yoğunluğumuz vardı. Ben akşam 22.30'da dışarı çıktım ve motosiklet oradaydı. İşyerine döndükten sonra saat 23.00'de tekrardan dışarı çıktım. Motosiklete baktım ama yerinde yoktu. Sahibi köyde olduğu için motosikleti ben getirmiştim. Motosikletin sahibi yemek yiyip motosikleti alacaktı ama motosiklet yerinde yoktu. Güvenlik kamerasına baktık ve çalan kişiler belli oluyor, 2 kişiydiler. Önceden de motosikletin etrafında dolaşıyorlardı ama hırsız olduklarını anlamadık. Polise şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.