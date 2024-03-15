Motosiklet ile otomobil çarpıştı, ehliyetsiz çocuk sürücü yaralandı

Esenler TEM Otoyolu'nda otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Esenler TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil hızla seyir halindeyken önündeki bir tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.