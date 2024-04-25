Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Göz göre göre gelen kazada kamerada - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Göz göre göre gelen kazada kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı kavşakta daha önce meydana gelen motosiklet kazasında ise sürücü hayatını kaybetmişti.

25.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Göz göre göre gelen kazada kamerada

Dakikalarca bekledi, dikkatsiz çıkışı hastanede bitti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı kavşakta 25 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaza, Bahçelievler mahallesi Çetin Emeç caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Mete Keçer ın kullandığı 07 J 949 plakalı otomobil ile Adliye istikametinden Çetin Emeç caddesine çıkan Servinaz Zağlı'nın kullandığı 07 BPT 221 plakalı motosikletin İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adliye istikametinden gelen motosiklet sürücüsünün yol boş olmasına rağmen uzun süre beklediği, yanına gelen otomobil caddede gelen aracı görerek durmasına rağmen motosikletin yola çıktığın görüldü. Aynı kavşakta 25 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Göz göre göre gelen kazada kamerada - Son Dakika

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