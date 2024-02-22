Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü kask sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü kask sayesinde kurtuldu

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü kask sayesinde kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ancak başındaki kask sayesinde hayatta kalmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aşırı hızlı olduğu ve otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine çarptığı görüldü.

22.02.2024 23:43
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Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: Sürücüsü kask sayesinde kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletin ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobile ve ardından çöp konteynerlerine çarpan motosikletin sürücüsü başındaki kask sayesinde hayata tutundu.

Kaza; Emek Mahallesi 3053 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park yerine dönmekte olan Gülsüm Ay'ın kullandığı 07 NPC 42 plakalı Ford Fiesta marka otomobille, aynı istikamette seyir halindeki Emre Dobur'un kullandığı 07 BIZ 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Dobur, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosikletin aşırı hızlı olduğu gözlenirken, otomobilin ardından çöp konteynlerine çarpan motosikletin sürücüsünün başındaki kask sayesinde hayata tutunduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Sürücü kask sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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