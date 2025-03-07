Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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Motosiklet Kaza Anı Kamerada

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Hatay'da motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

07.03.2025 11:29
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Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada

Gazel Tümkaya, "Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havada atarak yara çakıldı"

HATAY - Hatay'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havada atarak yara çakıldı"

Kaza anını anlatan vatandaş Gazel Tümkaya, "Çok şükür adama bir şey olmadı. Sağlığı yerinde sağlam giyinmiş olduğundan dolayı bir şey olmadı çok şükür. Aşağıdan Araba geliyordu yukarıda motorlu geldi araç petrole girecekken sinyal vermeden kafa kafaya çarpıştılar. Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havada atarak yara çakıldı. Çok şükür motosiklet sürücüsü sağlam giyinmiş olduğu için bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kaza Anı Kamerada - Son Dakika

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