Motosiklet kazaları peş peşe geldi: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet kazaları peş peşe geldi: 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı. Osmangazi ilçesinde bir araç motosikletli bir kişiye çarptı ve motosikletli yaralandı. Aynı şekilde Mudanya ilçesinde de bir otomobil motosikletli bir sürücüye çarptı ve sürücü yaralandı. Her iki kazada da çevredekilerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bu kazalar, kask kullanımının önemini bir kez daha gösterdi.

03.06.2024 16:20
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Motosiklet kazaları peş peşe geldi: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da motosiklet kazaları peş peşe geldi. Osmangazi ilçesinde aniden çıkan araç motosikletli bir şahsa çarptı. Savrulan motosikletli yaralanırken, bir benzer kaza ise Mudanya ilçesinde yaşandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki bir sürücü ara sokaktan aniden çıkan otomobilin çarpması ile savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikletli ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir benzer kaza ise Mudanya ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde otomobilin çarptığı sürücü de motosikletten savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaskın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kazaları peş peşe geldi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazaları peş peşe geldi: 2 yaralı - Son Dakika
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